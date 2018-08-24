Суд и избирком закрыли глаза на нарушения главного кандидата в мэры Якутска

Якутск, , 09:02 — REGNUM Остались без удовлетворения иски претендента в главы Якутска от партии «Честно», заместителя директора ООО «Энергетическая строительная компания» Степана Подаруева, поданные в Якутский городской суд по факту нарушений при регистрации и агитации претендента в мэры от «Единой России», спикера гордумы Александра Саввинова. Основания, по которым инстанция отказала, истец считает выжатыми из пальца, сообщает корреспондент ИА REGNUM. У Подаруева сложилось ощущение, что все три суда проходили под девизом «Спасти Саввинова!».

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«Якутское правосудие оправдало звание самого «басманного» правосудия в стране», — пришёл к выводу кандидат в мэры Якутска.

Первый поданный Степаном Подаруевым иск касался четырёх эпизодов использования кандидатом в мэры от ЕР своего служебного положения. По мнению представителя партии «Честно», агитационные материалы председателя гордумы незаконно размещались на её сайте и в Instagram.

«Первый суд был по четырем эпизодам использования кандидатом Саввиновым преимуществ служебного положения. На самом деле эпизодов больше, но самые явно вопиющие (и, кстати, легко доказуемые) эпизоды разбирались в суде. Размещала агитационные материалы кандидата Саввинова пресс-служба якутской городской думы. В рабочее время! Итоги суда: Саввинов — не указ своей пресс-службе. Не может давать распоряжения, руководить работой. (Прямое подчинение пресс-службы председателя городской думы, конечно, прописано в регламенте городской думы, но это никого не волнует», — отметил Степан Подаруев.

Кроме того, материалы с признаками агитации (имеющие «высказывания, способствующие созданию положительного образа», и цель в виде «информирования о деятельности кандидата, не связанной с его профессиональной деятельностью») на сайте гордумы суд счёл информационными.

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«Здесь судом была использована казуистика самого высокого уровня! Нет в законе такого понятия, как «информационный» материал зарегистрированного кандидата. Материал зарегистрированного кандидата может быть только агитационным. Видимо, Якутский городской суд не только не читает действующее законодательство, но и изобретает новое. Плюс ещё одно нововведение — агитационные материалы, размещенные на официальных информационных каналах органов местного самоуправления, всего лишь информируют нас о деятельности председателя городской думы. Я честно «прошерстил» весь регламент гордумы. Там нет ни слова о том, что председатель, согласно должностным обязанностям, должен выставлять свою кандидатуру на пост мэра города. Однако, суд считает иначе», — удивлён Степан Подаруев.

Предметом разбирательств по второму поданному им иску было то, что пакет документов, поданный Александром Саввиновым для регистрации, по мнению Степана Подаруева, был неполным: отсутствовали заверенная копия диплома и ряд обязательных для предоставления кандидатами сведений.

«На неуказание нужного объема сведений суд просто закрыл глаза. Ну, не указал и не указал. Что тут такого… О том, что неуказание обязательного объема сведений в заявлении о согласии баллотироваться влечет за собой отмену регистрации кандидата (а это прямое требование закона), Якутский городской суд не в курсе! Как и избирательная комиссия! Ну, а по диплому — вышло и вовсе некрасиво. Избирательная комиссия пошла на прямой подлог доказательств! Копию диплома просто заверили на оборотной стороне. Было видно, что надпись сделана недавно. Мою копию (настоящую, с печатью той же избирательной комиссии, без заверения кандидатом Саввиновым), суд принял в материалы дела, но внимания на нее не обращал», — отметил Степан Подаруев.

Решения по своим искам он намерен обжаловать в Верховном суде Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, помимо Саввинова и Подаруева, бороться за победу на выборах главы столицы республики будут директор ПКК «Аэроторгсервис» Сардана Авксентьева, директор телерадиокомпании «Алмаз» Микаэл Заболотный (Партия роста), руководитель республиканского общественного движения «Сир» Иван Степанов («Справедливая Россия»), а также предприниматели Иван Комаров («Гражданская платформа»), Игорь Любарский («Патриоты России»), Владислав Теппор (ЛДПР) и Сергей Асютин (Партия ветеранов России).

Трое желаюших побороться за место главы Якутска не были допущены к избирательной гонке. Самовыдвиженец и сотрудник республиканской больницы №2 Михаил Лукин сам снялся с выборов, у баллотировавшегося без партийной поддержки предпринимателя Олега Желнина избирком забраковал подписи. Депутата Госсобрания региона Владимира Фёдорова, напомним, отозвала выдвигавшая его партия «Родина», с жалобой на это он обратился в ЦИК РФ.

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