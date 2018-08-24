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В Екатеринбурге напечатали более 1,5 млн избирательных бюллетеней

Политика

Тираж в количестве 1 577 тыс. изготовила одна из местных типографий

В Екатеринбурге напечатали более 1,5 млн избирательных бюллетеней
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Выборы

Екатеринбург, 24 августа 2018, 08:33 — REGNUM  В Екатеринбурге горизбирком получил бюллетени для проведения выборов депутатов городской думы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в избиркоме.

Бюллетени изготовила одна из местных типографий. Всего отпечатано 1 577 000 штук.

Тираж уже получили территориальные и окружные избиркомы. В ближайшее время бюллетени будут переданы в участковые комиссии.

Напомним, 9 сентября пройдут выборы депутатов гордумы. Они состоятся по партийным спискам и по одномандатным округам. Всего предстоит избрать 36 депутатов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге к выборам в гордуму изготовят более 1,5 млн бюллетеней

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Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
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