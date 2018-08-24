Сторонники экс-президента Киршнер собрались возле ее дома во время обыска

Буэнос-Айрес, , 08:30 — REGNUM В домах экс-президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер начались обыски в рамках расследования «дела тетрадей о коррупции», сообщает агентство Prensa Latina.

Обыск в доме на окраине Буэнос-Айреса начался в полдень 23 августа по местному времени и продолжался до глубокой ночи. Адвокат Киршнер Карлос Беральди заявил, что полиция заставила его покинуть дом и не дала контролировать процесс. Он намерен подать требование о признании недействительности процедуры и импичменте судьи Клаудио Бонадио, поскольку при осуществлении обыска не были выполнены требования конгресса. В тот же день начался обыск дома Киршнер в городе Рио-Гальегос, а на 24 августа назначен обыск в Эль-Калафате.

Во время обыска на улице вокруг дома собралась толпа сторонников бывшего президента с флагами Аргентины и самодельными плакатами «Давай, Кристина», «Крис, мы тебя любим».

Как сообщало ИА REGNUM, Кристину Киршнер, ее покойного супруга Нестора Киршнера и экс-министра федерального планирования Хулио де Видо подозревают в осуществлении коррупционной схемы при проведении тендеров на инфраструктурные работы в период с 2003 по 2015 год.

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Дело разразилось в начале августа 2018 года, когда начались аресты бывших чиновников и бизнесменов. Отправной точкой в расследовании послужили 8 тетрадей водителя одного из высокопоставленных чиновников, который записал в них информацию о перевозимых взятках. В начале года тетради попали в руки к журналистам, а в настоящее время, по уверению их автора, они сожжены.

Это расследование по масштабам и возможным последствиям сравнивают с бразильским Лава-Жату. Киршнер и ее сторонники называют это политическим преследованием с целью отстранить ее от участия в президентских выборах в 2019 году.

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