США раскритиковали Сальвадор за разрыв отношений с Тайванем

Вашингтон, , 08:22 — REGNUM Власти Соединенных Штатов подвергли критике решение Сальвадора разорвать дипломатические решения с Тайванем и установить связи с Китаем, сообщает 24 августа Reuters.

По мнению Вашингтона, данный шаг свидетельствует о стремлении Китая к господству, что не может не вызывать тревогу у США.

Напомним, большинство стран мира не признают Тайвань и не имеют с ним дипломатические отношения, предпочитая сохранять неформальные связи. Лишь 17 государств, среди которых небольшие и слабо развитые государства, придерживаются иной точки зрения.

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