Миротворческий контингент в Ливане: Казахстан и Индия подписали меморандум

Астана, , 08:18 — REGNUM Меморандум о развертывании казахстанского миротворческого контингента в составе индийского батальона во Временных силах Организации Объединенных Наций в Ливане подписан в Астане. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Казахстана.

Отмечается, что в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил (ВС) Казахстана документ подписали заместитель министра обороны Казахстана генерал-лейтенант Талгат Мухтаров и чрезвычайный и полномочный посол Индия в Казахстане Прабхат Кумар.

«Основной целью Меморандума является создание правовой основы для участия миротворческого подразделения ВС Казахстана в миссии «Временные силы ООН в Ливане», — говорится в сообщении.

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