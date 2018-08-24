В Австралии избран новый премьер-министр

Канберра, , 07:55 — REGNUM Новым премьер-министром Австралии и главой правящей Либеральной партии назначен казначей правительства Скотт Моррисон, сообщает 24 августа Associated Press.

По данным издания, Моррисон одержал победу во втором туре, за него проголосовали 45 однопартийцев, второй претендент на пост главы правительства — экс глава МВД страны Питер Даттон — набрал 40 голосов.

На новом посту Моррисон сменит Малькольма Тернбулла, который возглавлял правительство с 15 сентября 2015 года.

Напомним, 23 августа ряд членов правительства, включая главу минфина Матиаса Корманна, заявили об утрате доверия к Тернбуллу, после чего последний заявил, что уйдет из политики, если участники партийного совещания потребуют голосования за нового лидера.

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