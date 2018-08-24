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Власти Ирана отпустили на три дня из тюрьмы подданную Великобритании

Политика

Женщина была арестована по обвинению в попытке государственного переворота

Тегеран, 24 августа 2018, 08:04 — REGNUM  Подданная Соединенного Королевства иранского происхождения Назанин Ратклифф была выпущена из тюрьмы на три дня, сообщает 24 августа Al Jazeera.

В течение трех дней женщина сможет увидеться со своим мужем и четырехлетней дочерью. Власти страны предупредили ее, чтобы она не пыталась за это время покинуть страну.

Напомним, женщина была арестована в исламской республике в 2016 году по обвинению в попытке государственного переворота. Ратклифф отвергает все обвинения, подчеркивая, что приехала в страну для встречи с дальними родственниками. Ее приговорили к пяти годам лишения свободы.

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Внутренняя политика Ирана
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