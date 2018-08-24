Дипломаты РФ посетили Бутину в тюрьме в США

Вашингтон, , 07:44 — REGNUM Гражданку Российской Федерации Марию Бутину, которая находится под стражей в тюрьме США, посетили российские дипломаты. Об этом сообщили представители посольства России в США на странице в соцсети Facebook.

«Она (Мария Бутина) по-прежнему содержится (в тюрьме) на режиме «административной сегрегации», — говорится в сообщении.

В посольстве РФ уточнили, что к гражданке РФ относятся как к «опасному преступнику», что осложняет ее встречи с посетителями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года в США была задержана российская гражданка Мария Бутина. Женщину обвиняют в «ведении деятельности в пользу иностранного государства».

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