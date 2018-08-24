В Екатеринбурге ЛДПР вновь пытается снять с выборов в гордуму РППС

Екатеринбург, , 07:44 — REGNUM В Екатеринбурге представители ЛДПР вновь обратились с иском в суд о снятии с выборов в городскую думу Российской партии пенсионеров за справедливость (РППС). Причиной для нового обращения стали «вновь открывшиеся обстоятельства».

По мнению истцов, решение об участии членов РППС на выборах в гордуму было принято незаконно, а значит, список представителей партии, идущих по единому избирательному округу, следует признать ничтожным. При этом они ссылаются на принятое 20 августа президиумом центрального совета Российской партии пенсионеров за справедливость решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве президиум центрального совета РППС отменил постановления общего собрания свердловского отделения партии от 28.06.2018 года, на котором был избран председатель и принято решение об участии на выборах в городскую думу Екатеринбурга. При этом в региональном отделении РППС считают, что действовали по уставу партии и согласно закону о выборах.

Напомним, что ранее представители ЛДПР уже пытались через суд оспорить участие представителей РППС на выборах в городскую думу Екатеринбурга, но безуспешно.

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Выборы пройдут 9 сентября. В них примут участие семь партий по единому избирательному округу.

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