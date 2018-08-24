В Ираке призвали превратить страну в президентскую республику

Багдад, , 07:28 — REGNUM Высокопоставленный представитель шиитской группировки «Хашд аш-Шааби» Каис аль-Хазали предложил превратить Ирак в президентскую республику, сообщает 24 августа Kurdistan.ru.

Причиной подобного заявления стала мысль о том, что существующая система не способна решить проблемы, выпавшие на долю государства.

Напомним, нынешняя политическая система в Ираке сложилась после того, как вооруженные силы США, осуществив агрессию, свергли президента Ирака Саддама Хусейна.

Новые власти разработали конституцию, согласно которой Ирак превращается в парламентскую республику. На должность премьер-министра избирается представитель шиитов, на должность президента страны — курд, на должность спикера парламента — суннит.

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