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МИД Франции осудил смертную казнь в Саудовской Аравии

Политика

Смертный приговор был вынесен пяти правозащитникам Саудовской Аравии в среду, 23 августа

Париж, 24 августа 2018, 07:26 — REGNUM  Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что позиция Франции в отношении смертной казни, как и у ее европейских партнеров, хорошо известна, сообщает МИД Франции.

«Франция выступает против смертной казни при любых обстоятельствах. Мы решительно и последовательно выступаем за всеобщую отмену этого несправедливого, бесчеловечного и неэффективного наказания», — говорится в заявлении МИД Франции.

МИД призывает государства, все еще применяющие смертную казнь, установить мораторий, чтобы в дальнейшем полностью ее отменить.

Напомним, смертный приговор был вынесен пяти правозащитникам Саудовской Аравии в среду, 23 августа. Среди них активист, которая может стать первой женщиной в стране, которая будет казнена за ее приверженность фундаментальным правам.

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Политическая жизнь Франции
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