Комитет ООН по правам человека защищает участие Лулы в выборах в Бразилии

Бразилиа, , 07:25 — REGNUM Бразильское государство не должно препятствовать участию заключенного в тюрьму экс-президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы в президентских выборах, заявила заместитель председателя Комитета ООН по правам человека Сара Кливленд. Об этом сообщает официальный сайт кандидата в президенты Лулы да Силвы 23 августа.

Комитет требует от властей Бразилии принять все необходимые меры, чтобы позволить Луле осуществлять его политические права, пока все отложенные апелляции не будут рассмотрены надлежащим образом. Заключенный должен иметь доступ к прессе и членам своей политической партии.

«Принятые Комитетом меры не являются рекомендациями. Они являются юридически обязательными и налагают на Бразилию международное правовое обязательство соблюдать их», — подчеркнула Кливленд.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Бразилии требует исключить имя Лулы из списка зарегистрированных кандидатов в президенты, поскольку он приговорен к 12-летнему тюремному заключению по обвинению в пассивной коррупции. Между тем опросы электората второй половины августа дают ему поддержку 37−39% избирателей, в то время как ближайший соперник Жаир Болсонару набирает 18−19% потенциальных голосов.