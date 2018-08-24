Пятница, 24 Августа 2018 года
08:24:10 МСК

В правительстве России объяснили отсутствие Медведева на рабочем месте

Политика

Публичные встречи главы российского правительства в ближайшие дни не состоятся

В правительстве России объяснили отсутствие Медведева на рабочем месте
Иллюстрация: Archive.government.ru
Дмитрий Медведев

Москва, 24 августа 2018, 07:14 — REGNUM  Причиной того, что премьер-министр Дмитрий Медведев не проводил на протяжении нескольких дней никаких публичных мероприятий, является травма, которую он получил во время тренировки. Об этом сообщили 23 августа в пресс-службе правительства России.

Также в пресс-службе отметили, что публичные встречи главы российского правительства в ближайшие дни не состоятся.

«Травма, полученная во время занятий спортом, не позволяет премьеру проводить публичные мероприятия», — говорится в сообщении пресс-службы.

Следует отметить, что ранее в ряде СМИ появились сведения о том, что Медведев в последний раз появился в публичном поле 14 августа — во время его рабочей встречи с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым.

Напомним, в последний раз заседание правительства России состоялось 3 августа. Через неделю Дмитрий Медведев совершил рабочую поездку на Камчатку, а заседания 16 и 23 августа также не проводились.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Правительство России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить