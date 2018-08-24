Пятница, 24 Августа 2018 года
08:23:41 МСК

Китайский чиновник призвал партию усилить позитивную пропаганду о Китае

Политика

А также налаживать дружественные отношения в сфере СМИ, культуры и туризма, между «фабриками мысли» Китая и иностранных государств

Китайский чиновник призвал партию усилить позитивную пропаганду о Китае
Китайский флаг

Пекин, 24 августа 2018, 07:11 — REGNUM  Член политбюро Компартии Китая, а также глава отдела пропаганды ЦК КПК Хуан Куньмин призвал больше рассказывать о Китае и наращивать внешние связи, сообщает 23 августа агентство Синьхуа.

Хуан подчеркнул на закрытом заседании важность имплементации духа национального единства в пропаганде и работе с общественности, равно как и в идеологической работе. По его словам, результатом трудов должно стать то, что о Китае будут слышать и представлять честный, многосторонний и панорамный взгляд в мире.

Для этого необходимо предпринять как можно больше усилий, дабы Китай лучше понимали в мире. В том числе для этого необходимо налаживать дружественные отношения в сфере СМИ, культуры и туризма, а также между «фабриками мысли» Китая и иностранных государств.

Отдел пропаганды КПК также должен представить новые методы и концепции улучшения взаимодействия, а также привлечь более компетентный персонал для выполнения столь непростой задачи.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политика Китая
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить