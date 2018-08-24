Китайский чиновник призвал партию усилить позитивную пропаганду о Китае

Пекин, , 07:11 — REGNUM Член политбюро Компартии Китая, а также глава отдела пропаганды ЦК КПК Хуан Куньмин призвал больше рассказывать о Китае и наращивать внешние связи, сообщает 23 августа агентство Синьхуа.

Хуан подчеркнул на закрытом заседании важность имплементации духа национального единства в пропаганде и работе с общественности, равно как и в идеологической работе. По его словам, результатом трудов должно стать то, что о Китае будут слышать и представлять честный, многосторонний и панорамный взгляд в мире.

Для этого необходимо предпринять как можно больше усилий, дабы Китай лучше понимали в мире. В том числе для этого необходимо налаживать дружественные отношения в сфере СМИ, культуры и туризма, а также между «фабриками мысли» Китая и иностранных государств.

Отдел пропаганды КПК также должен представить новые методы и концепции улучшения взаимодействия, а также привлечь более компетентный персонал для выполнения столь непростой задачи.