Китайский вице-премьер встретился политиками из Великобритании и Филиппин

Пекин, , 06:16 — REGNUM Вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа встретился поочередно с министром международной торговли Великобритании Лиамом Фоксом и филиппинским министром финансов Карлосом Домингесом, сообщает 23 августа агентство Синьхуа.

Во время встречи с Фоксом Ху отметил, что Китай придает особое значение отношениям с Великобританией и всегда очень серьезно воспринимал китайско-британские отношения.

Он также выразил готовность Китая сотрудничать с Великобританией в вопросе защиты многосторонней международной торговой системы, наращивать экономическое и торговое взаимодействие, а также продвигать устойчивое, здоровое и стабильное развитие двусторонних отношений.

По время встречи с Домингесом, Ху заявил, что в рамках последних договорённостей между лидерами двух стран, Китай и Филиппины вышли на новый этап развития отношений. Он призвал стороны и дальше наращивать взаимное политическое доверие, углублять и расширять прагматическое сотрудничество во имя интересов народов двух стран.

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