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Американские эксперты назвали военные сферы с российским превосходством

Политика

Российские ракеты не дают покоя США

Вашингтон, 24 августа 2018, 05:57 — REGNUM  Американский журнал National Interest привел три военные сферы, в которых Россия превосходит США, а также рассказал о преимуществах российской армии.

По словам старшего научного сотрудника Центра стратегических и международных исследований США Лайзы Сэмп, армия России превосходит американскую в области создания «защитной сферы» при помощи дальнобойных ракетных систем, в частности систем противовоздушной обороны, в общевойсковой сфере и в борьбе в киберпространстве.

Как сообщало ИА REGNUM, американский портал We are the Mighty составил рейтинг стран, которые труднее всего завоевывать. В этом рейтинге второе место заняла Россия. Главными причинами, по которым захватчику предстоят большие трудности, называются огромный размер страны, тяжелые климатические условия и память каждого гражданина о подвигах предков в годы Великой Отечественной войны.

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Военно-промышленный комплекс
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