Лаосский министр иностранных дел посетит Пекин с официальным визитом

Пекин, , 05:30 — REGNUM Министр иностранных дел Лаоса Салэмсай Каммсит посетит Пекин с официальным визитом, сообщает 23 августа агентство Синьхуа.

Визит главы внешнеполитического ведомства Лаоса намечен с 25 по 28 августа, сообщил пресс-секретарь МИД Китая Лу Кан. Визит состоится по инициативе и по приглашению Министра иностранных дел Китая Ван И.

Примечательно, примерно на то же время намечены визиты глав внешнеполитических ведомств Греции и Перу также по приглашению Ван И.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр иностранных дел Перу Нестор Пополизио прибудет в Пекин с визитом