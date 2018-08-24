Пятница, 24 Августа 2018 года
06:31:01 МСК

Лаосский министр иностранных дел посетит Пекин с официальным визитом

Политика

Визит намечен с 25 по 28 августа

Пекин, 24 августа 2018, 05:30 — REGNUM  Министр иностранных дел Лаоса Салэмсай Каммсит посетит Пекин с официальным визитом, сообщает 23 августа агентство Синьхуа.

Визит главы внешнеполитического ведомства Лаоса намечен с 25 по 28 августа, сообщил пресс-секретарь МИД Китая Лу Кан. Визит состоится по инициативе и по приглашению Министра иностранных дел Китая Ван И.

Примечательно, примерно на то же время намечены визиты глав внешнеполитических ведомств Греции и Перу также по приглашению Ван И.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр иностранных дел Перу Нестор Пополизио прибудет в Пекин с визитом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политика Китая
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить