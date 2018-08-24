МИД России заподозрило у НАТО склероз

Москва, , 05:27 — REGNUM Заявление официального представителя НАТО Оаны Лунгеску о готовности альянса к диалогу с Россией по вопросам авиационной безопасности при полетах над Балтийским морем вызвала в российском МИД удивление, сообщает пресс-служба ведомства.

«Уверения натовских коллег о готовности к диалогу либо говорят об их забывчивости, либо сознательно вводят в заблуждение», — говорится в заявлении министерства.

Как отмечают дипломаты, Россия неоднократно инициировала в Совете Россия — НАТО переговоры по проблематике авиабезопасности в балтийском регионе, «но не встретила отклика».

«Ситуация диктует необходимость рассмотрения комплекса вопросов предотвращения непреднамеренных инцидентов на Балтике в формате Россия-НАТО. Тем не менее, партнеры в североатлантическом альянсе на деле всячески от этого уходят», — подчеркивается в заявлении.

Дипломаты также приходят к выводу, что заявления Лунгеску на фоне предыдущих отказов в диалоге выглядят неубедительными.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что приближение НАТО к границам России не несет опасности для РФ и носит исключительно оборонительный характер.

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