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Министр иностранных дел Перу Нестор Пополизио прибудет в Пекин с визитом

Политика

Нестор Франциско Пополизио Бердалес прибудет в Поднебесную по приглашению министра иностранных дел и члена Госсовета КНР Ван И

Пекин, 24 августа 2018, 05:24 — REGNUM  Министр иностранных дел Перу посетит с официальным визитом Китай с 26 по 29 августа, сообщает 23 августа агентство Синьхуа.

Нестор Франциско Пополизио Бердалес прибудет в Поднебесную по приглашению министра иностранных дел и члена Госсовета КНР Ван И, сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Китай Лу Кан. По словам Лу, во время визита Нестора Пополизио, министры проведут уже 10-ые двусторонние политические консультации.

Напомним, что примерно в это же время с визитом в Пекин прибудет министр иностранных дел Греции Никос Козиас.

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Политика Китая
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