ВСУ обстреляли Горловку из минометов

Горловка, ДНР, , 05:33 — REGNUM Обстрел города Горловки (ДНР) из минометов осуществила украинская армия, заявил глава города Иван Приходько, сообщает Донецкое агентство новостей.

«Гольма. Идет обстрел. Район завода. Миномет 120 мм», — сказал Приходько.

Отмечается, что с позиций, подконтрольных ВСУ, в течение трех часов вечером 23 августа шли интенсивные обстрелы южных прифронтовых районов ДНР.

В частности, Коминтерново обстреляли 28 гранатами из АГС и стрелковым оружием. Кроме того, ВСУ открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов по селу Саханка (Новоазовский район, ДНР). Также зафиксированы не менее 30 выстрелов из БМП-2 в направлении Старомихайловки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 августа председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин заявил, что между Донбассом и Украиной заключено очередное перемирие:

«В связи с предстоящим началом учебного года Контактной группой был согласован и поддержан режим устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня на линии соприкосновения сторон в Донбассе, начиная с 00:01 29 августа 2018 года».

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