Министр иностранных дел Греции посетит Китай с официальным визитом

Пекин, , 05:17 — REGNUM Министр иностранных дел Греции посетит с официальным визитом Китая, сообщает 23 августа агентство Синьхуа.

Визит главы внешнеполитического ведомства Греции Никоса Котзиаса в Поднебесную по приглашению его китайского коллеги и члена Госсовета КНР Ван И намечен с 26 по 30 августа, анонсировал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Лу Кан.

Напомним, что Никос Котзиас занимает свой пост с января 2015 года. Является бывшим коммунистом, а нынче — беспартийный, приближенный к партии СИРИЗА.

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