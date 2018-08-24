Си Цзиньпин обратился с приветственным пиьсмом к Smart China Expo

Тяньцзинь, Китай, , 04:54 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин отправил поздравительное письмо по случаю открытия первой китайской выставки Smart China Expo (SCE), которая проходит в Чунцине, сообщает 23 августа агентство Синьхуа.

«Мы переживаем момент очередного витка научно-технической и промышленной трансформации с его стремительными изменениями в сфере информационных технологий, связанных с интернетом, большими данными и искусственным интеллектом», — заявил Си.

Он отметил, что Китай придает огромное значение инновационному развитию и твердо придерживается его новому видению развития в духе ускорения индустриализации цифровой экономики и внедрению цифровых технологий в промышленность по имя улучшения качества жизни и достатка людей.

Отметим, что новая выставка Smart China Expo проходит впервые. Местом проведения был выбран город центрального подчинения Чунцин, а ее темой заявлено «Умные технологии: расширение возможностей экономики, обогащение жизни». Ранее ИА REGNUM сообщало, что в рамках SCE прошла встреча вице-премьера Госсовета КНР с высокопоставленными политиками из Лаоса, Сингапура и Монголии.

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