На Украине арестовали молдавского оппозиционера с патронами к Калашникову

Кишинёв, , 03:35 — REGNUM Молдавского оппозиционера и активного участника антиправительственных протестов Руслана Вербицкого задержали на Украине по подозрению в транспортировке боеприпасов. Как передает ИА REGNUM, Вербицкий направлялся на автомобиле на Украину. Досмотрев его автомобиль, украинские пограничники нашли в кузове патроны к автомату Калашникова.

По словам Вербицкого и его защиты, патроны подкинули еще в Кишиневе: машина несколько дней оставалась без присмотра. Оппозиционер уверен, что это провокация молдавских властей. На время следствия молдавский оппозиционер помещен под домашний арест в украинском Белгород-Днестровском.

Тем временем лидер молдавской оппозиционной платформы «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе написал открытое письмо президенту Украины Петру Порошенко. Нэстасе заявил, что участие украинских силовиков в этой провокации «бросает тень на репутацию» Киева и самого Порошенко, известного своими бизнес-связями с лидером правящей в Молдавии Демпартии и фактическим руководителем страны Владимиром Плахотнюком.

По словам Нэстасе, «многие эксперты и журналисты и так говорят, что Порошенко по первому звонку выполняет все просьбы Плахотнюка», но нынешняя выходка «выставляет на посмешище всю Украину». Он призвал Порошенко «не участвовать в борьбе нынешнего кишинёвского режима с оппозицией».