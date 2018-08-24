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Суд заочно арестовал подозреваемого в теракте в Санкт-Петербуге

Политика

На 2 месяца с момента его экстрадиции в Россию или с момента задержания его на территории РФ

Москва, 24 августа 2018, 03:30 — REGNUM  Басманный суд Москвы постановил арестовать уроженца Узбекистана Бабиржона Махбубова на два месяца с момента его экстрадиции в Россию или с момента задержания его на территории РФ, сообщает «Говорит Москва».

Помимо организации терактов, Махбубов обвиняется в незаконном хранении взрывчатых веществ и изготовлении взрывных устройств. Все обвинения были предъявлены по 12 эпизодам.

Напомним, в марте 2018 года в ФСБ РФ заявили, что теракт в метро Санкт-Петербурга заказал лидер «Джамаат Таухид валь-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 27-летний гражданин Киргизии Сирожиддин Мухтаров по прозвищу Абу Салах. По предполагаемым данным, в настоящее время он находится на Ближнем Востоке в рядах террористов

Как сообщало ИА REGNUM, органы Следственного комитета России обратились в Басманный суд столицы с просьбой о заочном аресте одного из предполагаемых организаторов теракта в Петербургском метро.

Читайте ранее в этом сюжете: Заказчика теракта в метро Петербурга просят арестовать заочно

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Теракт в метро Санкт-Петербурга
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