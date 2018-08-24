Суд заочно арестовал подозреваемого в теракте в Санкт-Петербуге

Москва, , 03:30 — REGNUM Басманный суд Москвы постановил арестовать уроженца Узбекистана Бабиржона Махбубова на два месяца с момента его экстрадиции в Россию или с момента задержания его на территории РФ, сообщает «Говорит Москва».

Помимо организации терактов, Махбубов обвиняется в незаконном хранении взрывчатых веществ и изготовлении взрывных устройств. Все обвинения были предъявлены по 12 эпизодам.

Напомним, в марте 2018 года в ФСБ РФ заявили, что теракт в метро Санкт-Петербурга заказал лидер «Джамаат Таухид валь-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 27-летний гражданин Киргизии Сирожиддин Мухтаров по прозвищу Абу Салах. По предполагаемым данным, в настоящее время он находится на Ближнем Востоке в рядах террористов

Как сообщало ИА REGNUM, органы Следственного комитета России обратились в Басманный суд столицы с просьбой о заочном аресте одного из предполагаемых организаторов теракта в Петербургском метро.

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