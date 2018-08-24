Google удалил 58 иранских учетных записей

Вашингтон, , 02:44 — REGNUM Компания Google удалила из своих сервисов 58 учетных записей, которые якобы связаны с Ираном, сообщает официальный блог компании.

Сообщается, что удаленные аккаунты были причастны к мошенничеству с целью получить данные банковских счетов пользователей и якобы связаны с иранской телекомпанией IRIB.

Отмечается, что среди удаленных учетных записей было 39 каналов на YouTube, шесть блогов на платформе blogger.com и 13 страниц соцсети Google+.

Как сообщало ИА REGNUM, Facebook удалил около 650 страниц за связи с Ираном и Россией: якобы они распространяли заведомо ложную информацию и были связаны с разведслужбами обеих стран. Также Twitter удалил около 200 учетных записей из-за их мнимой связи с Ираном.

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