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Небензя указал на роль иностранных спецслужб в вооружении ИГ*

Политика

ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Нью-Йорк, США, 24 августа 2018, 02:28 — REGNUM  Есть свидетельства тому, что террористов группировки «Исламское государство» (ИГ —организация, деятельность которой запрещена в РФ) вооружают иностранные спецслужбы, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает РЕН ТВ.

«Продолжают копиться свидетельства осуществления поставок вооружения извне, в том числе через полулегальные структуры или даже под покровительством спецслужб отдельных стран», — сказал Небензя.

При этом российский дипломат напомнил о Московском формате, который состоится 4 сентября — площадке, на которой будет на международном уровне обсуждаться проблема мирного урегулирования в ряде стран с горячими точками — таких как Афганистан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комментируя ситуацию с нападением на полицейских в Чечне, ответственность за которое взяло на себя ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), глава региона Рамзан Кадыров заявил: команда напасть на сотрудников полиции поступила из-за рубежа по соцсетям.

Читайте подробнее: Кадыров: Напавших на полицейских подростков подстрекали из-за рубежа

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Спецслужбы и шпионаж
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