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Депутат Рады: Решение крымчан в 2014 году было осознанным

Политика

«Люди осознанно хотели стать частью российского пространства»

Киев, 24 августа 2018, 02:11 — REGNUM  Решение большинства жителей Крыма и Севастополя на референдуме 2014 года о воссоединении с Россией было принято осознанно, заявил Иван Винник, депутат Верховной Рады («Блок Петра Порошенко») в эфире телеканала «112 Украина».

«Люди, которые там жили, осознанно хотели стать частью российского пространства», — заявил Винник.

Напомним, украинские власти ежедневно твердят об «аннексии Крыма», игнорируя итоги референдума 2014 года, который был проведен в соответствии с нормами международного права. Воссоединение Крыма с Россией стало поводом для введения Вашингтоном в отношении России санкций.

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Воссоединение Крыма с Россией
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