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Меркель едет в Баку за газом из Азербайджана, Ирана и Туркмении: СМИ

Политика

Германия хотела бы, чтобы по этому трубопроводу Европа также получала туркменский и иранский газ

Баку, 24 августа 2018, 01:52 — REGNUM  Одной из главных тем предстоящего 25 августа визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Азербайджан станут возможности для увеличения поставок в ЕС природного газа из региона Каспийского моря, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источник в правительстве ФРГ

По словам собеседника издания, Берлин «испытывает значительный интерес» к проекту Южный газовый коридор (ЮГК), по которому газ с месторождения Шах-Дениз будет поставляться в Европу через Турцию.

Источник издания отметил, что Германия хотела бы, чтобы по этому трубопроводу Европа также получала туркменский и иранский газ, сообщает «Интерфакс».

23 августа, начинается трехдневный визит канцлера Германии Ангелы Меркель в страны Закавказья, в ходе которого Меркель посетит сначала Грузию, затем Армению, а 25 августа — Азербайджан.

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Газодобыча и транспортировка газа
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