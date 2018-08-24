Модернизация или смерть. Экс-депутат рассказал рецепт спасения Украины

Киев, , 01:58 — REGNUM Если на Украине в ближайшее время не произойдёт смена элит и модернизация, можно окончательно ставить крест на независимости государства, заявил бывший депутат Верховной рады Андрей Павловский 23 августа во время пресс-конференции в издании Golos.ua.

После Майдана на Украине рухнула система социального обеспечения. Половину доходов граждане страны тратят на питание, а ещё треть — на оплату коммунальных услуг, при том, что половина семей получает субсидию.

Стагнацию государства следует останавливать при помощи смены элит и ускоренной модернизации, иначе можно забыть о независимости, подчеркнул эксперт.

Напомним, о необходимости скорейшей модернизации также заявил исполнительный директор международного фонда Блейзера Олег Устенко. Он уверен, что у Украины больше нет возможности жить в долг.

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