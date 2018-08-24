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Помпео в разговоре с Лавровым потребовал немедленно освободить Сенцова

Политика

Ведь он уже более трех месяцев «голодает»

Вашингтон, 24 августа 2018, 01:38 — REGNUM  На телефонных переговорах между госсекретарем США Майком Помпео и главой МИД России Сергеем Лавровым, Помпео потребовал немедленного освобождения террориста Олега Сенцова, заявила официальный представитель госдепа США Хизер Науэрт на брифинге.

«Он (Майк Помпео — прим. ИА REGNUM ) обсуждал с Сергеем Лавровым ситуацию вокруг украинского политического заключенного Олега Сенцова, который голодает уже более трех месяцев в российской тюрьме. Госсекретарь высказал обеспокоенность состоянием здоровья Сенцова и потребовал немедленного освободить Сенцова и всех украинских политических заключенных», — заявила она.

Также, по словам Науэрт, стороны обсудили ситуацию в Сирии, в частности участившиеся боестолкновения в сирийской провинции Идлиб. Помпео в очередной раз попросил Россию поддержать Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа госдеп США выпустил официальное заявление, в котором выразил обеспокоенность состоянием здоровья украинского террориста Олега Сенцова и потребовал его немедленного освобождения. В случае смерти Сенцова госдеп пригрозил привлечением к ответственности лиц, причастных к трагедии.

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