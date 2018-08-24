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На параде в честь Дня независимости Украины прозвучит гимн ОУН*

Политика

ОУН — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Киев, 24 августа 2018, 01:19 — REGNUM  Украинские солдаты будут маршировать по Крещатику под гимн Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), завил депутат Верховной рады Украины Андрей Денисенко 23 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

«На параде ко Дню независимости под этот бандеровский гимн торжественно пройдут подразделения украинского войска, закалённого в боях с нашим извечным имперским врагом», — отметил депутат.

Напомним, в качестве приветствия ВСУ используют речёвку «Слава Украине! Героям Слава!». При этом украинская пропаганда пытается отрицать прямую связь этого лозунга с нацистами из ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Марш ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был утверждён руководством этой преступной организации в 1932 году.

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