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Глава госдепа забеспокоился о судьбе боевиков, скопившихся в Идлибе

Политика

Майк Помпео высказал Сергею Лаврову обеспокоенность США возможностью военных действий в провинции Идлиб

Вашингтон, 24 августа 2018, 00:00 — REGNUM  Госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонных переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым выразил беспокойство из-за возможности военных действий на территории сирийской провинции Идлиб, заявила 23 августа журналистам официальный представитель американского госдепа Хезер Науэрт.

По ее словам, глава госдепа «обсудил вызовы в Сирии, в том числе высказал серьезную обеспокоенность США возможностью военных действий в Идлибе».

Напомним, зона деэскалации конфликта «Идлиб» является последней территорией Сирии, которую контролируют антиправительственные незаконные вооруженные формирования.

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Как сообщало ИА REGNUM, скопившиеся в зоне «Идлиб» непримиримые боевики несмотря на режим прекращения огня ежедневно устраивают обстрелы позиций сирийской армии, населенных пунктов и кварталов города Алеппо.

Кроме того, с подконтрольной боевикам территории регулярно взлетают беспилотники, пытающиеся приблизиться к российской авиабазе Хмеймим.

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Участие США в войне в Сирии
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