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Госдеп США грозит всему миру санкциями за покупку С-400

Политика

Вашингтон не хочет видеть своих партнёров в числе покупателей российских ЗРК

Вашингтон, 23 августа 2018, 23:59 — REGNUM  США готовы вводить санкции против других стран за покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом заявила на брифинге 23 августа официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.

По её словам, в Вашингтоне выступают против того, чтобы партнёры и союзники Соединённых Штатов по всему миру были потенциальными покупателями С-400.

«Мы ясно дали понять, что может спровоцировать санкции в отношении других стран», — подчеркнула Науэрт.

Представитель Госдепартамента также отметила, что у США вызывает обеспокоенность возможное ускорение поставок С-400 в Турцию. «Когда союзник по НАТО использует С-400, это противоречит нашей политике», — заявила она.

Напомним, в июле в Вашингтоне не исключили, что США могут отказаться от передачи Турции приобретенных ею истребителей F-35 в случае приобретения Анкарой ЗРК С-400. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдогав заявил, что его страна в таком случае обратится в Международный арбитражный суд.

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Военное влияние США в мире
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