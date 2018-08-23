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Хотели нашей капитуляции. Пушков оценил итог встречи Патрушева и Болтона

Политика

Даже к тексту итогового совместного заявления Вашингтон предъявил неадекватные требования

Хотели нашей капитуляции. Пушков оценил итог встречи Патрушева и Болтона
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Болтон

Москва, 23 августа 2018, 23:38 — REGNUM  От переговоров Патрушева и Болтона Вашингтон ожидал капитуляции, а не компромиссов, считает российский сенатор Алексей Пушков.

«Совместное заявление по итогам встречи Патрушев-Болтон не подписано из-за позиции США», — таково мнение росийского политика, которое он изложил 23 августа на своей странице в Twitter.

Неподписание совместного заявления по итогам встречи секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона говорит о том, что американская сторона ожидала совсем иного развития событий, считает Алексей Пушков.

«Удивляться не приходится: администрация США добивается от России такого сдвига в позициях, который означал бы полный разворот по Сирии и Украине», — отметил сенатор, и подчеркнул, что Белому дому «нужны не компромиссы, а наша капитуляция».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа Николай Патрушев сообщил, что совместное заявление по итогам встречи с Болтоном в Женеве не было подписано из-за требований американской стороны внести в документ признание вмешательства России в американские выборы.

Читайте ранее в этом сюжете: Патрушев и Болтон не согласовали итоговое заявление из-за капризов США

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Российско-американские отношения
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