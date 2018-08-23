Милорад Додик назвал «постыдным» запрет Прилепину на взъезд в БиГ

Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 22:30 — REGNUM Президент Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины), кандидат в президиум БиГ Милорад Додик раскритиковал решение властей в Сараево о запрете на взехд в страну российскому писателю Захару Прилепину и потребовал отмены соответствующего постановления.

«Рассматриваю запрет на въезд российскому писателю как участие структур безопасности Боснии и Герцеговины в антироссийской истерии, которую в последнее время навязывают некоторые страны Запада», — приводит его комментарий «Радио и телевидение Республики Сербской».

Додик назвал запрет на въезд Прилепину якобы из соображений безопасности «постыдным и недопустимым» и подчеркнул, что данное решение «направлено против друга Республики Сербской».

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Как передавало ИА REGNUM, 23 августа стало известно, что Захар Прилепин был задержан на границе Боснии и Герцеговины по пути из Белграда в столицу Республики Сербской — город Баня-Луку, где он должен был выступить в качестве почётного гостя на книжном вечере в Народной библиотеке.

Сам писатель сообщил в Facebook, что на границе он был проинформирован о решении министерства безопасности БиГ о запрете ему на въезд в страну как лицу, представляющему «угрозу государственности и международным отношениям».

Посольство России в Боснии и Герцеговине обратилось в МИД страны за разъяснениями в связи с инцидентом.

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