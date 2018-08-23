Владимир Путин встретился с ветеранами Курской битвы и поисковиками

Курск, , 21:28 — REGNUM В четверг, 23 августа Президент РФ Владимир Путин встретился с участниками Курской битвы и бойцами поисковых отрядов. Встреча прошла в поселке Свобода Золотухинского района Курской области, где находится историко-мемориальный музей «Командный пункт Центрального фронта» .

В ходе встречи Владимир Путин поздравил ветеранов Курской битвы с 75-летием победы в важнейшей битве Великой Отечественной войны.

«Если бы не было этой победы, то неизвестно, как сложилась бы российская государственность и судьба русского народа и всех других народов, населяющих нашу большую страну. Скорее всего, эта судьба была бы печальной, если не сказать — трагической», — подчеркнул Президент РФ.

По словам Владимира Путина, на учете Министерства обороны РФ находятся более 30 тысяч воинских захоронений, но поименно известна только половина захороненных в них советских воинов, и эту ситуацию надо менять.

«То, чем занимаются поисковые отряды, как это не странно звучит, не нужно тем, оком вы заботитесь, их давно нет, они ушли из жизни, они погибли, — цитирует слова Владимира Путина телеканал Россия 1, — Это нужно живущим сегодня и будущим поколениям. Это нужно для воспитания нашего общества в любви о почитании тех, кто отдал за будущие поколения, в том числе и за нас с Вами, самое дорогое, что есть у человека — жизнь свою. И только общество, которое имеет внутри моральный стрежень, имеет шансы на будущее и на позитивное развитие».

«В этом основной и главный смысл Вашей работы», — подчеркнул Президент РФ, обращаясь к бойцам поисковых отрядов.

Активисты поискового движения в беседе с Владимиром Путиным подчеркнули, что необходимо создавать новые мемориалы погибшим в Великой Отечественной войне, но для этого необходима законодательная поддержка.

«Мы с коллегами из фракции «Единая Россия» в Государственной думе готовы внести ряд предложений по разграничению полномочий связанных с увековечиванием памяти погибших защитников отечества, касающихся, в том числе, и субъектов Российской федерации, — отметил депутат Государственной думы, председатель регионального общественного Фонда поисковых отрядов республики Башкортостан Ильдар Бикбаев.

«Сегодня муниципалитеты не могут открывать новые мемориалы по результатам наших поисковых работ. Есть случаи, когда земли частные, и мы не можем туда попасть не только для проведения поисковых работ, но и для благоустройства или открытия новых мемориалов», — подчеркнул парламентарий.

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