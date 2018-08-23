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СМИ: В Йемене от авиаудара арабской коалиции погибли 26 мирных жителей

Политика

По данным журналистов, подавляющее большинство из них — дети разных возрастов

Сана, 23 августа 2018, 21:28 — REGNUM  В Йемене в результате воздушного удара, нанесенного ВВС арабской коалиции по колонне с беженцами из Ходейды, погибли 26 мирных жителей, сообщает 23 августа телеканал «Аль-Масира».

По информации телеканала, подконтрольного хуситам, авиация коалиции в районе населенного пункта Эд-Дурайхими атаковала колонну автомобилей с беженцами.

В результате воздушного удара были убиты четыре женщины и 22 ребенка разного возраста.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа 2018 года авиация арабской коалиции атаковала в йеменском городе Саада автобус, в результате чего были убиты 50 человек, а еще 77 получили ранения.

Напомним, в Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в который в 2015 году вмешалась коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией.

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