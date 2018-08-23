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Власти Украины ведут себя как мародеры — экс-президент

Политика

Со времен книги «Украина — не Россия» Кучма сместился в сторону оголтелой русофобии

Власти Украины ведут себя как мародеры — экс-президент
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Достоинство

Киев, 23 августа 2018, 21:22 — REGNUM  Все свои ошибки нынешняя украинская власть пытается списать на войну, заявил бывший президент Украины Леонид Кучма 23 августа в интервью «Радио Свобода».

Войну на Украине «может остановить только тот, кто её начал», сказал Кучма, отметив при этом: «Спрашивать нужно не нас, а Москву».

Бывший президент также призвал выстраивать внешнеполитические отношения в антироссийском ключе:

«Россия для нас ныне — не партнёр, а агрессор. Это диктует нам необходимость выстраивать конфигурацию международных партнёров, которых объединяют ценности (то есть неприятие ими таких действий России) и готовность помогать нам любыми способами».

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин вновь заявил о том, что Украина находится в состоянии войны с Россией. Член Совета Федерации Алексей Пушков справедливо заметил, что если бы страны находились в состоянии войны, то Климкина давно не было бы в Киеве.

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