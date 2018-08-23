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Боснийские власти не пустили Захара Прилепина в Республику Сербскую

Политика

Писателю запрещён въезд в Боснию и Герцеговину как лицу, представляющему «угрозу государственности и международным отношениям»

Боснийские власти не пустили Захара Прилепина в Республику Сербскую
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Захар Прилепин

Москва, 23 августа 2018, 21:06 — REGNUM  Российский писатель Захар Прилепин был задержан на границе Сербии и Боснии и Герцеговины. Об этом писатель сообщил 23 августа на своей странице в Facebook.

По словам Прилепина, он направлялся из Белграда в столицу Республики Сербской — города Баня-Луку, куда был приглашён для выступления.

Писатель отметил, что его «развернули как террориста» на основании решения министерства безопасности БиГ от 26 марта 2018 года, в соответствии с которым ему запрещён въезд в страну.

«Моё присутствие несёт угрозу государственности и международным отношениям», — пояснил Прилепин.

Напомним, в июле Захар Прилепин сообщил о решении покинуть пост заместителя командира батальона армии Донецкой Народной Республики, который он занимал с начала 2017 года. Своё решение он объяснил, в частности, тем, что «наступления не будет», а за два года службы в ДНР у него «накопилась уйма зависших и не решаемых дел» в России.

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