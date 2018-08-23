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Пётр Порошенко нашёл новый способ стать натовским членом

Политика

«Гранаты у него не той системы...» (с)

Пётр Порошенко нашёл новый способ стать натовским членом
7th Army Training Comma
Вооружение ВСУ

Киев, 23 августа 2018, 20:57 — REGNUM  Вступлению Украины в блок НАТО мешают вооружения, которыми продолжает пользоваться украинская армия, заявил 23 августа президент Украины Пётр Порошенко.

«Осознаем, что вступление Украины в альянс станет реальным только тогда, когда мы достигнем высокой совместимости наших вооружений», — приводит Интерфакс-Украина слова украинского президента.

Напомним, такие страны, как Польша, Румыния и прочие бывшие члены Организации Варшавского договора были приняты в НАТО, имея армии, вооруженные точно таким же оружием советских образцов, каким до сих пор пользуются вооруженные силы Украины (ВСУ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве уже приняли закон о фундаментальности стремления Украины в НАТО, официально определили вступление в НАТО целью внешней политики страны, отказались от внеблокового статуса, однако Североатлантический альянс ограничился присвоением Украине «почётного» статуса «страны-аспиранта».

Читайте ранее в этом сюжете: Порошенко уверен, что Украину пустят в НАТО

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