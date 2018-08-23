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В правительстве сообщили о травме у Дмитрия Медведева

Политика

Премьер-министр получил спортивную травму и в ближайшее время не планирует появляться на публичных мероприятиях

Москва, 23 августа 2018, 20:48 — REGNUM  Исчезновение премьер-министра Дмитрия Медведева из информационного пространства связано с травмой, полученной им во время занятия спортом. Об этом сообщили 23 августа в пресс-службе правительства России.

«Травма, полученная во время занятий спортом, не позволяет премьеру проводить публичные мероприятия», — приводит сообщение пресс-службы «Российская газета».

Ранее в ряде СМИ появилась информацию об отмене некоторых запланированных мероприятий в графике премьер-министра. Последним открытым мероприятием, на котором появился Дмитрий Медведев, была его рабочая встреча с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым 14 августа.

В пресс-службе правительстве отметили, что на ближайшее время у премьер-министра также не запланировано публичных встреч.

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