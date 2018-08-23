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Азербайджан хочет стать «наблюдателем» в ОДКБ

Политика

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Азербайджан хочет стать «наблюдателем» в ОДКБ
Иван Шилов © ИА REGNUM
ОДКБ

Баку, 23 августа 2018, 20:31 — REGNUM  Бакинские СМИ, комментируя итоги состоявшихся в Москве консультаций с участием представителей соответствующих органов государств — членов ОДКБ для согласования пакета документов о статусе наблюдателя в военном блоке и правовом статусе партнера ОДКБ, заявляют, что Азербайджан может получить либо статус наблюдателя в ОДКБ, либо «сразу стать полноправным участником этого блока».

Согласно источникам ИА REGNUM в ОДКБ, это может произойти после того, как проекты документов будут представлены и утверждены на заседание Совета министров иностранных дел государств — членов ОДКБ, а также Совета министров обороны, заседание секретарей Советов национальной безопасности и, наконец, верховного органа ОДКБ — Совета коллективной безопасности.

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Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
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