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Народная артистка России Нина Русланова госпитализирована в Москве

Политика

Актриса обратилась к медикам из-за болей в сердце, сообщают СМИ

Народная артистка России Нина Русланова госпитализирована в Москве
Цитата из к/ф «Афоня». реж Георгий Данелия. 1975. СССР
Нина Русланова в роли Тамары

Москва, 23 августа 2018, 20:25 — REGNUM  Народная артистка России Нина Русланова доставлена в одну из московских клиник, передаёт 23 августа «Пятый канал».

По информации телеканала, актриса почувствовала сильные боли в сердце и обратилась к медикам. Врачи настояли на её немедленной госпитализации.

Нина Русланова — советская и российская актриса театра и кино. Сыграла роли почти в 150 фильмах, в числе которых «Афоня», «Кин-дза-дза!», «Собачье сердце», «Зимняя вишня», «О чём говорят мужчины» и другие.

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