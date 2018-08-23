Народная артистка России Нина Русланова госпитализирована в Москве

Москва, , 20:25 — REGNUM Народная артистка России Нина Русланова доставлена в одну из московских клиник, передаёт 23 августа «Пятый канал».

По информации телеканала, актриса почувствовала сильные боли в сердце и обратилась к медикам. Врачи настояли на её немедленной госпитализации.

Нина Русланова — советская и российская актриса театра и кино. Сыграла роли почти в 150 фильмах, в числе которых «Афоня», «Кин-дза-дза!», «Собачье сердце», «Зимняя вишня», «О чём говорят мужчины» и другие.