Следственный комитет Армении заявил о возбуждении сотни уголовных дел

Ереван, , 20:20 — REGNUM В самых разных сферах государственного управления раскрыты многочисленные случаи растраты, присвоений государственных средств, и число возбужденных уголовных дел дает основание заявить, что злоупотребления носили массовый характер. Об этом в интервью «Арменпресс» сообщил председатель Следственного комитета Армении Айк Григорян.

В частности, по факту явных злоупотреблений в школах, в дошкольных учреждениях и вузах возбуждено 59 уголовных дел, по фактам злоупотреблений в медицинских центрах — 29, по злоупотреблениям, совершенным руководителями или служащими органов местного самоуправления — 140, по злоупотреблениям, совершенным сотрудниками социальной службы и «Айпост» — 224 уголовного дела, а по незаконной вырубке деревьев — около 170 уголовных дел.

Кроме того, возбуждены уголовные дела по случаям явного присвоения средств 26 компаниями, осуществляющими технический осмотр автомобилей.

Председатель СК сообщил, что применяются последовательные меры по восстановлению ущерба, нанесенного государству по уголовным делам, расследуемым в производстве Следственного комитета.

На сегодняшний день на депозитном счету Комитета имеется 417 млн драмов, перечисленных лицами, совершенными явные злоупотребления, в качестве возмещения ущерба, по ряду уголовных дел наложен арест на имущество обвиняемых.

Председатель СК отметил, что вопрос возмещения вреда, причиненного юридическим и физическим лицам, также в центре их внимания. В целом восстановленная сумма составляет более 1 млрд драмов.

В ближайшее время Следственный комитет представит сводные данные об объемах выявленных злоупотреблений и восстановленного ущерба, причиненного государству, по сферам.