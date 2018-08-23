Генпрокурора Украины обвинили во вмешательстве в дела следователей

Киев, , 20:09 — REGNUM Более двадцати раз генеральный прокурор Украины Юрий Луценко вмешивался в работу следствия, заявил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк 23 августа в эфире радиостанции «Новое время».

Чиновник отметил, что наиболее вопиющие случаи давления на следователей произошли во время расследования расстрелов майданщиков в городе Хмельницкий, а также во время расследования деятельности бывшего министра юстиции Украины Елены Лукаш.

«Я не акцентирую внимание на отсутствии у него (Юрия Луценко — ИА REGNUM ) юридического образования, я говорю о том, что решения, которые им принимаются, являются незаконными. И отсутствует реагирование на жалобы, когда жалоба выписана, скажем, на 15 листах, где детально расписывается, какие нормы нарушены и в чем есть нарушение, то человек даже без юридического образования, если он хочет понять — он увидит эту незаконность. Но он почему-то не хочет этого видеть», — рассказал Горбатюк.

Напомним, по данным социологических исследований, Юрий Луценко имеет антирейтинг в районе 90%. Политолог Руслан Бортник считает генерального прокурора одним из «мухоморов» украинской политики.

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