Прокуратура Франции начала расследование в отношении министра культуры

Париж, , 19:59 — REGNUM Прокуратура Франции начала предварительное расследование по делу об издательском доме Act Sud, который возглавляла министр культуры страны Франсуаз Ниссен, передаёт 23 августа Agence France-Presse.

Как сообщается, расследование было начато после публикации в СМИ информации о том, что в 1997 году было незаконно перестроено здание штаб-квартиры издательства в Латинском квартале в Париже.

Прокуратура намерены выяснить, соответствовали ли проведённые работы по расширению здания градостроительному кодексу.

Напомним, издательство Act Sud было основано в 1978 году в Арле отцом нынешнего министра культуры Франции Убертом Ниссеном (1925−2011). Франсуаз Ниссен сделала Act Sud одним из основных изданий в стране.

В июле сообщалось, что из-за конфликта интересов Франсуаз Ниссен лишилась своих полномочий в отношении «Национального книжного центра» и «экономического регулирования литературного издательства».

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