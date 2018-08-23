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В доме экс-президента Аргентины Киршнер прошёл обыск

Политика

Обыск был проведён в рамках расследования дела о коррупции

В доме экс-президента Аргентины Киршнер прошёл обыск
Ministerio de Cultura de la Nación
Кристина Киршнер во время посещения Национального исторического музея Аргентины

Буэнос-Айрес, 23 августа 2018, 19:28 — REGNUM  Правоохранительные органы Аргентины провели обыск в доме бывшего президента страны Кристины Фернандес де Киршнер в рамках расследования так называемого «дела тетрадей о коррупции», передаёт 23 августа La Nacion.

Как сообщается, обыск был проведён в квартире Киршнер, расположенной в центре Буэнос-Айреса, в районе Реколета. Что именно полиция искала в доме экс-президента, сторона обвинения не сообщала.

Напомним, накануне сенат Аргентины голосами большинства сенаторов, включая саму Киршнер, санкционировал обыск в трёх домах экс-главы государства.

Кристина Фернандес де Киршнер и бывший министр федерального планирования Хулио де Видо подозреваются в создании коррупционной схемы при проведении тендеров на инфраструктурные работы в 2003—2015 годах.

Сторонники Киршнер считают, что дело было сфабриковано с целью отстранить её от участия в намеченных на 2019 год президентских выборах в Аргентине.

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