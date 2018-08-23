В доме экс-президента Аргентины Киршнер прошёл обыск

Буэнос-Айрес, , 19:28 — REGNUM Правоохранительные органы Аргентины провели обыск в доме бывшего президента страны Кристины Фернандес де Киршнер в рамках расследования так называемого «дела тетрадей о коррупции», передаёт 23 августа La Nacion.

Как сообщается, обыск был проведён в квартире Киршнер, расположенной в центре Буэнос-Айреса, в районе Реколета. Что именно полиция искала в доме экс-президента, сторона обвинения не сообщала.

Напомним, накануне сенат Аргентины голосами большинства сенаторов, включая саму Киршнер, санкционировал обыск в трёх домах экс-главы государства.

Кристина Фернандес де Киршнер и бывший министр федерального планирования Хулио де Видо подозреваются в создании коррупционной схемы при проведении тендеров на инфраструктурные работы в 2003—2015 годах.

Сторонники Киршнер считают, что дело было сфабриковано с целью отстранить её от участия в намеченных на 2019 год президентских выборах в Аргентине.

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