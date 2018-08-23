Патрушев и Болтон не согласовали итоговое заявление из-за капризов США

Москва, , 18:39 — REGNUM Требования Вашингтона исключили возможность подписания итогового заявления по переговорам с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном, заявил 23 августа секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

По словам Николая Патрушева, американская сторона требовала признать в тексте вмешательство России в их выборы, категорически при этом отказываясь от положения о недопустимости вмешательства США во внутренние дела иных государств.

«Тогда они сказали, что вообще подписывать такое заявление не будут», — сказал Николай Патрушев.

Стоит отметить, что секретарь Совета безопасности России отметил конструктивность общего хода переговоров и заявил что в процессе обсуждения предмета переговоров никаких обвинений в адрес России не звучало.

При этом Николай Патрушев заявил, что в процессе переговоров был выработан ряд предложений по всем вопросам, которые переданы американской стороне.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа в Женеве состоялись переговоры секретаря Совета безопасности РФ и помощника президента США по национальной безопасности.

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