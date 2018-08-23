Депутат ГД: «Правильно и честно начать экономить с самих себя»

Москва, , 18:25 — REGNUM Заместитель председателя Комитета ГД по государственному строительству и законодательству Александр Грибов («Единая Россия») поддерживает предложение об отмене пенсионных преференций для депутатов и сенаторов.

«За время обсуждения изменений пенсионного законодательства от граждан России и общественных организаций поступило несколько тысяч предложений. Они затрагивают социальную сферу, рынок труда, экономику, — рассказал Александр Грибов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, — Сегодня нехватка денег в пенсионном фонде равна бюджетам 60 регионов страны. Огромные цифры. Эти деньги приходится напрямую выделять из федерального бюджета и с каждым годом ситуация усложняется. Если ничего с этим не делать, то пенсии просто нечем будет платить. А задача сегодня стоит прямо противоположная — пенсии должны расти! Поэтому каждую возможность для наполнения пенсионного фонда нужно использовать. Будет правильно и честно начать экономить с самих себя. Лично для меня вопрос отказа от депутатских надбавок и преференций не требует обсуждения — я готов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 августа на совместном заседании генерального совета и совета руководителей фракции «Единой России» секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак предложил депутатам и сенаторам отменить себе все пенсионные преференции.

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