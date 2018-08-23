В Казахстане права на недвижимость планируют регистрировать в бумажном виде

Астана, , 18:21 — REGNUM В Казахстане права граждан на недвижимость на случай войны планируется регистрировать в бумажном виде. Об этом говорится в соответствующем проекте закона, опубликованном 22 августа на сайте нормативно-правовых актов республики.

В документе отмечается, что в случае введения военного положения возможен выход из строя сети центрального сервера государственной базы данных. В связи с этим планируется закрепить государственную регистрацию актов гражданского состояния в бумажном виде.

Отметим, вышеуказанный законопроект предусматривает расширение полномочий президента и правительства в случае введения военного положения.

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